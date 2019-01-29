Главная / Новости / Донецкая область / В одном из пунктов пропуска на границе с РФ полностью прекращено движении
Последние новости раздела
- В одном из пунктов пропуска на границе с РФ полностью прекращено движении16:22
- Через КПП «Успенка» в РФ вывозятся неизвестные грузы в крытых грузовиках13:52
- Скандальная Скабеева сделала заявление: «Мы же — агрессоры, а Донбасс — является Украиной». ВИДЕО13:27
- Донецк на грани санитарной катастрофы: европейский город получил Россию во всей красе13:10
- В «ДНР» люди с проукраинскими взглядами начали терять надежду12:47
- Боевиков «ДНР» уличили в использовании устройств РЭБ12:29
- ОБСЕ увидела 15 единиц тяжелого вооружения ВСУ на станции в Константиновке12:12
- У армии России "груз 200" после попытки прорвать линию фронта на Донбассе: ВСУ мощно отбили атаку11:31
- В Донецкой области четырнадцать зарегистрированных безработных на одну вакансию10:51
- Ходаковский вынес приговор "ДНР": "В Донецке все очень печально, подгнивать начали"10:33
В одном из пунктов пропуска на границе с РФ полностью прекращено движении
29.01.2019 16:22
Во временно неконтролируемом пункте пропуска на границе с РФ вблизи н.п. Ульяновское полностью прекращено передвижение транспорта и пешеходов.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 27 января 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«В тот же день, находясь в пункте пропуска на границе вблизи н. п. Ульяновское (61 км к юго‑востоку от Донецка), члены патруля Миссии не зафиксировали пассажиро-транспортного потока через границу».
Теги: Донбасс, движение, пешеход, граница, транспорт, ОБСЕ, пункт пропуска, РФ
Читайте также:
- Через КПП «Успенка» в РФ вывозятся неизвестные грузы в крытых грузовиках
- В неконтролируемом пункте пропуска «Изварино» полностью прекращено движение
- В неконтролируемом пункте пропуска на границе с РФ полностью прекращено движение
- В неконтролируемом пункте пропуска Новоборовицы на границе с РФ прекращено движение
- В неконтролируемом пункте пропуска на границе с РФ прекращено движение
- Через пункты пропуска «Гуково» и «Донецк» с территории РФ проходят люди в «военной форме»
- В одном из пунктов пропуска на границе с РФ полностью прекращено движении16:22
- В одной из котельных Луганска прогремел взрыв: пострадали две женщины14:48
- Покажите живого Леню: в сети обсуждают пропажу главаря ЛНР14:04
- Через КПП «Успенка» в РФ вывозятся неизвестные грузы в крытых грузовиках13:52
- Скандальная Скабеева сделала заявление: «Мы же — агрессоры, а Донбасс — является Украиной». ВИДЕО13:27
- Донецк на грани санитарной катастрофы: европейский город получил Россию во всей красе13:10
- В «ДНР» люди с проукраинскими взглядами начали терять надежду12:47
- Боевиков «ДНР» уличили в использовании устройств РЭБ12:29
- ОБСЕ увидела 15 единиц тяжелого вооружения ВСУ на станции в Константиновке12:12
- На пожаре в «ЛНР»погиб мужчина11:50
- В одном из пунктов пропуска на границе с РФ полностью прекращено движении16:22
- Перспективы ввода миротворцев ООН на Донбасс: Волкер и постпред Украины обсудили важный вопрос15:58
- Потепление, дожди и снег! Стало известно, какая погода нас ожидает в последний день января15:37
- "Он поддерживал Донбасс", - в "ДНР" восхищаются поступком предавшего Украину Ракицкого15:13
- В одной из котельных Луганска прогремел взрыв: пострадали две женщины14:48
- Никогда так не делайте: Комаровский о серьезной ошибке в лечении гриппа14:27
- Покажите живого Леню: в сети обсуждают пропажу главаря ЛНР14:04
- Через КПП «Успенка» в РФ вывозятся неизвестные грузы в крытых грузовиках13:52
- Скандальная Скабеева сделала заявление: «Мы же — агрессоры, а Донбасс — является Украиной». ВИДЕО13:27
- Донецк на грани санитарной катастрофы: европейский город получил Россию во всей красе13:10
- Никогда так не делайте: Комаровский о серьезной ошибке в лечении гриппа14:27
- Медики выяснили, в каких дозах красное вино полезно для сердца11:13
- Что делать, если смартфон замерзает и отключается на морозе22:15
- Врачи назвали сладость, очищающую организм от токсинов21:21
- Раскрыта правда о сосисках: стоит ли есть20:30
- Японец рассказал невероятную историю жизни с девушкой, болеющей амнезией18:35
- Профилактика гриппа: что съесть, чтобы не заболеть17:40
- «Скорая помощь» не будет уже такой, как раньше, – Супрун15:03
- Шесть способов вернуться в рабочий график без стресса для организма14:48
- Создана подушка против храпа09:15
- Почему жителям Донецка и Луганска Путин никогда не раздаст паспорта России: о гражданстве РФ можно забыть
- На оккупированном Донбассе местные жители в упор расстреляли российского военного, открывшего огонь по мирным
- Серьезный конфликт на границе "ЛНР" и "ДНР": местные жители жалуются на пророссийских боевиков в Сети
- Ситуация на КПВВ Украины: очереди на всех блокпостах
- Мощная "ответка" ВСУ. Армия России считает убитых и раненых наемников
- Путин готов отдать 400 км границы: «Все ради самого дорогого»
- Жительница Донецка: "Нас уже лишили аэропорта, а к лету не будет трамваев и троллейбусов, на Донецк больно смотреть"
- "Жить уже невозможно, а вы распилочные конторы штампуете", - новая идея Пушилина привела в бешенство "ДНРовцев"
- «Идет скрытый передел»: Ходаковский объяснил проблемы с мусором в Донецке
- В Кремле дали добро. Пушилин анонсировал рост зарплат в ОРДО