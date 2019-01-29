В одном из пунктов пропуска на границе с РФ полностью прекращено движении

29.01.2019 16:22

Во временно неконтролируемом пункте пропуска на границе с РФ вблизи н.п. Ульяновское полностью прекращено передвижение транспорта и пешеходов.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 27 января 2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«В тот же день, находясь в пункте пропуска на границе вблизи н. п. Ульяновское (61 км к юго‑востоку от Донецка), члены патруля Миссии не зафиксировали пассажиро-транспортного потока через границу».