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Архив - Донецкая область

В одном из пунктов пропуска на границе с РФ полностью прекращено движении

29.01.2019 16:22
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В одном из пунктов пропуска на границе с РФ полностью прекращено движении

Во временно неконтролируемом пункте пропуска на границе с РФ вблизи н.п. Ульяновское полностью прекращено передвижение транспорта и пешеходов.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 27 января 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«В тот же день, находясь в пункте пропуска на границе вблизи н. п. Ульяновское (61 км к юго‑востоку от Донецка), члены патруля Миссии не зафиксировали пассажиро-транспортного потока через границу».



Теги: Донбасс, движение, пешеход, граница, транспорт, ОБСЕ, пункт пропуска, РФ
 
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