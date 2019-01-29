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Архив - Донецкая область

ВСУ ответил на провокации противника: 2 члена НВФ убиты, один ранен

29.01.2019 09:31
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ВСУ ответил на провокации противника: 2 члена НВФ убиты, один ранен

За минувшие сутки подразделения НВФ пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что в полосе действий оперативно-тактической группировки «Восток» обстрелы по позициям ВСУ велись: из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — в районе населенного пункта Широкино; из гранатометов и стрелкового оружия — вблизи города Марьинка.

В то же время, в полосе действий оперативно-тактической группировки «Север» члены НВФ обстреляли позиции возле Крымского и Новотошковского.

ВСУ в ответ на провокации применяли дежурные огневые средства. По данным украинской разведки, ответным огнем два члена НВФ были уничтожены и один ранен.

С начала текущих суток противник огонь не открывал.



Теги: Донбасс, разведка, потери, ВСУ, обстрелы, НВФ, ООС
 
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