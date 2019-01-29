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Жители Донецка обсуждают, сколько стоит покататься на коньках
В неподконтрольном украинским властям Донецке жители города обсуждают цены на каток и прокат коньков в развлекательных центрах. Об этом дончане пишут в соцсетях.
Наибольшей популярностью пользуется ледовый каток «Фунтура» в ТРЦ «Донецк Сити». Цены опубликованы в местном паблике:
Кроме того, жители Донецка называют излюбленным местом отдыха каток «Лидер»:
Александр: «Еще каток "Лидер" есть. Цены не помню, но знаю, что по студаку скидка»;
Настя: «На Текстильщике "Лидер" – 60 руб. (25,3 грн по местному курсу на 29.01.2019 – прим. ред.) дети и школьники, 100 руб. (42,2 грн) взрослые, но коньки – такое себе»;
Натали: «Каток "Лидер" на Текстильщике. Можно с Ямы на 85-м доехать. Взрослый билет 80 руб. (33,8 грн). По ученическому или студенческому – 60 руб. (25,3 грн). Сеанс 45 мин».
Также покататься дончане могут на ледовой арене «Алмаз». «На Алмазе сеансы только вечером по выходным. Вроде 100 руб. (42,2 грн) было, если студент – по студаку дешевле», – пишет Валерия.
При этом в объявлении «администрации» ледовой арены в местном паблике подчеркивается, что это спортивная арена, а не развлекательный центр, и прокаты возможны только по выходным. «Цена проката: взрослый билет – 100 руб. (42,2 грн); детский (до 16 лет) и студенческий – 60 руб. (25,3 грн)», – говорится в сообщении «администрации».
Источник Донецкие новости
Теги: Донецк, Донбасс, каток, цены
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