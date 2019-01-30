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КПВВ Донетчины: Пограничники рассказали, какие документы подделываются чаще всего
В течение 2018 года на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) «Майорское» и «Марьинка» пограничники Краматорского отряда из состава Объединенных сил обнаружили у граждан 292 поддельных и 185 недействительных документов. Только в январе этого года таких документов оказалось 12 и 8 соответственно.
Об этом сегодня, 29 января, сообщает пресс-центр ООС.
Как уточняется, ежедневно линию разграничения пересекают более 30 тыс. граждан.
«Сейчас на временно оккупированной территории Украины представителями самопровозглашенных органов власти, которые узурпировали выполнение полномочий власти, налажены схемы подделки документов граждан Украины. В первую очередь это касается вклеивания в паспорт гражданина Украины фотографий при достижении 25 и 45-летнего возраста», – говорится в сообщении.
Также, по словам пограничников, не единичны случаи подделки нотариальных документов и регистрационных талонов на автомобили.
Отмечается, что каждый раз нарушители изобретают новые способы фальсификации документов. «Однако пограничники постоянно совершенствуют свое профессиональное мастерство по выявлению подделок, что делает невозможным неправомерное пересечение линии разграничения», – сказано в сообщении.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, пограничники, документы, подделка, пункт пропуска, КПВВ
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