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Матиос предложил проверять жителей ОРДЛО на полиграфе
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос предложил проверять жителей ОРДЛО с помощью полиграфа на предмет сотрудничества с «ДНР» и «ЛНР».
Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина», передает donpress.com.
Так, Матиос отметил:
«Многие занимаются тем, как отсеять людей, которые вынужденно живут в режиме оккупации, от тех, кто вынужденно работает, и тех, кто сознательно организует фейковые выборы и собирает налоги».
Он уточнил, что через полиграф придется проверить все население отдельных районов Донбасса, «так как что сосед на соседа будет стучать, обижаться и мстить, потому что таковы реалии Украины». Матиос подчеркнул, что такая фильтрация станет возможной благодаря разработанной в Одессе программе. Он добавил:
«В Одессе на базе одного достаточно мощного интеллектуально-научного центра разработана программа по принципу прохождения полиграфа на компьютере любым сознательным человеком, который по определенному алгоритму реагирует на перечень вопросов. И реакция на эти вопросы дает ответ — говорит искренне или не искренне. Для этого нужен компьютер и полчаса на одного человека».
Теги: Донбасс, прокурор, проверка, полиграф, ДНР, ЛНР, Матиос
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