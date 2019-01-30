Матиос предложил проверять жителей ОРДЛО на полиграфе

30.01.2019 14:39

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос предложил проверять жителей ОРДЛО с помощью полиграфа на предмет сотрудничества с «ДНР» и «ЛНР».

Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина», передает donpress.com.

Так, Матиос отметил:

«Многие занимаются тем, как отсеять людей, которые вынужденно живут в режиме оккупации, от тех, кто вынужденно работает, и тех, кто сознательно организует фейковые выборы и собирает налоги».

Он уточнил, что через полиграф придется проверить все население отдельных районов Донбасса, «так как что сосед на соседа будет стучать, обижаться и мстить, потому что таковы реалии Украины». Матиос подчеркнул, что такая фильтрация станет возможной благодаря разработанной в Одессе программе. Он добавил:

«В Одессе на базе одного достаточно мощного интеллектуально-научного центра разработана программа по принципу прохождения полиграфа на компьютере любым сознательным человеком, который по определенному алгоритму реагирует на перечень вопросов. И реакция на эти вопросы дает ответ — говорит искренне или не искренне. Для этого нужен компьютер и полчаса на одного человека».