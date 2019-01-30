Увеличилось число грузовиков, выехавших в РФ через КПП «Донецк» и «Гуково»

30.01.2019 13:41

Увеличило число грузовых автомобилей, выехавших в РФ с временно оккупированных территорий Донецкой области через КПП «Донецк» и «Гуково». При этом уменьшилось число въехавших цистерн с топливом.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в Еженедельном отчете СММ ОБСЕ на российских контрольно-пропускных пунктах Гуково и Донецк на основе информации по состоянию на 29 января 2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«В течение отчетного периода наблюдатели СММ ОБСЕ отмечают увеличение общего количества грузовиков, пересекающих границу в обоих направлениях и на обоих ППГ. По сравнению с предыдущей неделей общее количество грузовых автомобилей возросло с 725 до 735 (239 на ПП Гуково и 496 на ПП Донецк); 390 из этих грузовиков въехали в Российскую Федерацию, а 345 — в Украину.

Среди них СММ ОБСЕ также продолжали наблюдать автоцистерны, пересекающие границу в обоих направлениях. За отчетную неделю количество автоцистерн сократилось до 32 (против 59 за предыдущий отчетный период). Эти грузовики были замечены при пересечении границы на обоих пунктах пропуска. На грузовиках на цистернах были написаны слова «Пропан» и «Огнеопасно». Большинство автоцистерн имели знаки опасности, указывающие на то, что они перевозили пропан или смесь пропана и бутана».