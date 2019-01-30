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Архив - Донецкая область

В «ЛНР»: Четырем городам существенно сокращена подача воды

30.01.2019 19:20
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В «ЛНР»: Четырем городам существенно сокращена подача воды

В «ЛНР» проблемы с водоснабжением наблюдаются в Алчевске, Антраците, Красном Луче (после переименования – Хрустальный) и Перевальске. Об этом сегодня, 30 января, сообщают местные интернет-ресурсы.

Вчастности, в  результате порыва на 50% сокращено водоснабжение Петровского, на 40% – Антрацита и Хрустального (Красного Луча), на 20% – Перевальска.

В «Луганскводе» планируют к вечеру завтрашнего дня, 31 января, восстановить водоснабжение, нарушенное в результате порыва магистрального водовода. «29 января произошел порыв магистрального водовода Д-1000 мм "Алчевск – Петровское". В связи с этим с 14.30 прекращена подача воды по этому трубопроводу до устранения аварии», – говорится в сообщении.

Аварийная бригада планирует провести ремонтные работы до 14.00 30 января, однако ориентировочное время вхождения магистрального водовода в рабочий режим – к 20:00 завтра, 31 января.

 

Источник: https://dnews.dn.ua 



Теги: Донбасс, вода, ЛНР, ОРЛО
 
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