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Архив - Донецкая область

В Шахтерске обрушился козырек «Первого республиканского» супермаркета

30.01.2019 15:52
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В Шахтерске обрушился козырек «Первого республиканского» супермаркета

В непдконтрольном Украине Шахтерске Донецкой области обрушился козырек магазина «Первый республиканский супермаркет» (бывший «АТБ»).

Об этом сообщает Telegram-канал Donbuzz, передает donpress.com.

На Telegram-канале опубликовали фото инцидента, на котором видно, что обрушилась часть навеса с вывеской супермаркета. При этом о пострадавших не сообщается. Официальной информации о происшествии нет.



Теги: Донбасс, Донецкая область, Шахтерск, супермаркет, фото, обрушение, АТБ
 
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