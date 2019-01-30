В Шахтерске обрушился козырек «Первого республиканского» супермаркета

30.01.2019 15:52

В непдконтрольном Украине Шахтерске Донецкой области обрушился козырек магазина «Первый республиканский супермаркет» (бывший «АТБ»).

Об этом сообщает Telegram-канал Donbuzz, передает donpress.com.

На Telegram-канале опубликовали фото инцидента, на котором видно, что обрушилась часть навеса с вывеской супермаркета. При этом о пострадавших не сообщается. Официальной информации о происшествии нет.