ВСУ подорвали "КамАЗ" с российскими военными на Донбассе: сдетонировал боекомплект - у россиян много убитых

30.01.2019 14:22

Фронтовые подразделения ВСУ подорвали военный "КамАЗ" боевиков "ДНР" в районе населенного пункта Крымское - социальные сети предполагают большое количество погибших наемников вследствие детонации боекомплекта в кузове.

Про подрыв "КамАЗа" на своей странице в социальной сети сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц", передает dialog.ua.

Согласно его данным, российские оккупанты перевозили на грузовике личный состав для пополнение боевых рядов наемников, а также боеприпасы. При этом подразделения ВСУ подорвали военный автомобиль, вследствие чего, по всей вероятности, был взорван и боекомплект. На данный момент точное количество погибших боевиков неизвестно и уточняется. Штаб операции по освобождению Донбасса уже подтвердил информацию. "Разведданые сообщают, что 4 оккупанта были уничтожены и еще 6 ранены. Украинские военные уничтожили грузовик "КамАЗ", где было вражеское оружие и техника. Также воины ВСУ уничтожили вражескую позицию, изъяв соответствующее снаряжение у неприятеля", - сообщили в штабе.