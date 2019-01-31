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Безлер рассказал о совместных военных операциях с Ходаковским
Экс-командир горловских подразделений НВФ «ДНР» Игорь Безлер неожиданно вступился за экс-главаря батальона «Восток» Александра Ходаковского, которого раскритиковал «замкомандующего НМ ДНР» Эдуард Басурин.
На своей странице в соцсети Безлер назвал Басурина «клоуном» и напомнил тму о заслугах Ходаковского в захвате территорий Донецкой области. Безлер пишет:
«Операцию по разблокированию разрабатывали мы с Ходаковским не привлекая никого и не ставя в известность клоунов в Донецком штабе. Только вот когда „отборолись“ с „махновщиной“, правильный Корпус, где говорящей головой подвизался Басурин (закрыл рот убрал рабочее место) эту дорогу благополучно пр. ал (о чем я писал ранее)».
При этом он предложил Басурину рассказывать «сказки про синие бочки на станции, где ж/д сообщения нет почти пять лет» и не судить действия Ходаковского.
Источник: donpress.com
Теги: Донецк, Донбасс, штаб, ДНР, батальон "Восток", соцсети, Ходаковский, Безлер (Бес), НВФ
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