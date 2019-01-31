Безлер рассказал о совместных военных операциях с Ходаковским

31.01.2019 17:52

Экс-командир горловских подразделений НВФ «ДНР» Игорь Безлер неожиданно вступился за экс-главаря батальона «Восток» Александра Ходаковского, которого раскритиковал «замкомандующего НМ ДНР» Эдуард Басурин.

На своей странице в соцсети Безлер назвал Басурина «клоуном» и напомнил тму о заслугах Ходаковского в захвате территорий Донецкой области. Безлер пишет:

«Операцию по разблокированию разрабатывали мы с Ходаковским не привлекая никого и не ставя в известность клоунов в Донецком штабе. Только вот когда „отборолись“ с „махновщиной“, правильный Корпус, где говорящей головой подвизался Басурин (закрыл рот убрал рабочее место) эту дорогу благополучно пр. ал (о чем я писал ранее)».

При этом он предложил Басурину рассказывать «сказки про синие бочки на станции, где ж/д сообщения нет почти пять лет» и не судить действия Ходаковского.

Источник: donpress.com