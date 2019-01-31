Боевики "ДНР" призывают подать на ФСБ в Гаагу за преступления и проявления фашизма на территории Донецка

31.01.2019 19:39

На территории "Л/ДНР" устраивают вакханалию не только боевики, но еще и сотрудники ФСБ. Совсем недавно один из тех, кто стоял у истоков бандформирования, пожаловался на возмутительные действия "властей ДНР". Отдельные сепаратисты призывают его подать заявление в Международный суд Гааги на ФСБ, а также "власти ДНР".

Андрей Пургин выложил публичный ответ, который пришел к нему от "УМВД". Ему отказали в выдаче паспорта "ДНР", несмотря на то что он стоял у самых истоков создания бандформирования. При этом он сдал все необходимые документы, чтобы его получить. Об этом рассказали в одном из сепаратистских каналов, передает "Диалог.UA".

Тем не менее ответной реакции со стороны сепаратистских "властей" не последовало. Более того, в сообщении говорится, что в "ДНР "просто цинично игнорируют сообщение Пургина, который приложил руку к созданию бандформирования.

"Прокуратура просто спит. "Хозяйство ДНР" клало большой и толстый на ту букву закона, которую само и нарисовало, угрожая при этом высылкой в СБУ. Видимо, Андрей Евгеньевич слишком добрый и рассчитывал на то, что в "ДНР" будут все такими. Лучше бы он обращался в Международный суд Гааги против ФСБ. С такими панькаться точно не стоит, когда есть угроза жизни", - сказано в сообщении.