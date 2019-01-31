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Бойцы ВСУ уничтожили военную технику членов НВФ и нанесли урон личному составу
За минувшие сутки подразделения НВФ семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Как стало известно, в полосе действий оперативно-тактической группировки «Восток» позиции ВСУ обстреливались из гранатометов в районе Павлополя, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия автоматических гранатометов — вблизи Марьинки, из гранатометов — в районе населенного пункта Новомихайловка.
В то же время, в полосе действий оперативно-тактической группировки «Север» позиции обстреливались из минометов калибра 82 мм в районе н.п. Кряковка, из автоматических гранатометов и стрелкового оружия минометов — в районе хутора Свободный, из минометов калибра 82 мм — в районе Попасной, из минометов калибра 82 мм — в районе н.п. Крымское и зенитной установки ЗУ-23−2 установленной на бронетранспортер МТЛБ-У.
В штабе добавили, что бойцы ВСУ подавили минометную батарею противника, а МТЛБ-У и зенитную установку уничтожили.
По данным украинской разведки за сутки два члена НВФ уничтожены и трое ранены.
С начала текущих суток противник огонь не открывал.
Теги: Донбасс, потери, ВСУ, обстрелы, военная техника, НВФ, ООС
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