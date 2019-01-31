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Архив - Донецкая область

Громкое самоубийство бойца ВСУ на Донбассе: причины и детали ЧП держат в тайне

31.01.2019 15:09
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Громкое самоубийство бойца ВСУ на Донбассе: причины и детали ЧП держат в тайне

В районе Дружковки в Донецкой области застрелился боец Вооруженных сил Украины, совершив смертельный выстрел из автомата. Украинский военнослужащий покончил с собой, застрелившись из автомата на территории Донецкой области.

Данную информацию распространило агентство "УНН" со ссылкой на собственные источники, передает dialog.ua.

Сообщается, что данное чрезвычайное происшествие случилось на опорном пункте в одном из сел вблизи Дружковки в Краматорском районе области. Также было предварительно установлено, военнослужащий-контрактник выстрелил себе в голову из штатного АК-74 прямо во время несения службы. Уточняется, что погибший был младшим сержантом 1988 года рождения.

По данному факту начато расследование по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство с пометкой "самоубийство"). Причины и обстоятельства поступка на данный момент не разглашаются.



Теги: Донбасс, Донецкая область, Дружковка, уголовное дело, самоубийство, ЧП, ВСУ, опорный пункт
 
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