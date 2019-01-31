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Кабмин вынес постановление, касающееся пенсионеров из ОРДЛО
31.01.2019 17:29
Пресс-служба Кабинета министров Украины сообщала о принятом постановлении, дающем возможность переселенцам из ОРДЛО подтвердить свой пенсионный стаж.
Данное решение правительство приняло 30 января 2019 года, передает donpress.com.
Теперь переселенцы могут подтверждать трудовой стаж даже при наличии исправлений или неточных записей в трудовой книжке за период работы на предприятиях, в учреждениях, организациях, расположенных в ОРДЛО, Крыму и Севастополе.
Пока не ясно, каким образом будет осуществляться механизм подтверждения.
В постановлении Кабмина также говориться о подтверждении военкоматами женам военнослужащих, которые были уволены со службы до 1 января 2004 года.
Теги: Донбасс, Крым, пенсионер, трудовая книжка, Кабмин, военкомат, стаж, переселенцы, ВПЛ
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