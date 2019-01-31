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"Мы ширма для Крымнаша, нас РФ помурыжит еще пару лет и сольет", - сепаратисты Донбасса "прозрели"
Спустя 5 лет оккупации Донбасса гибридной армией РФ даже у сепаратистов случилось прозрение. Они поняли, для чего Россия на самом деле создала террористические "Л/ДНР". Примечательный пост написал в Twitter сепаратист, пишущий под ником "ЛНР (Колывано-Бджолария)", передает "Диалог.UA".
Примечательно, что данный аккаунт ранее утверждал, что живет "в самой прекрасной, могучей, молодой чудо-республике". Однако теперь его мнение кардинально поменялось. В последних постах сепаратиста чувствуются разочарованность в "русском мире" и отчаяние. "Скоро почти 5 лет "ЛНР". Уверенно могу сказать - наша цель это ширма для "Крымнаша"... Помурыжат нас еще года 3, потянут время в торгах с Западом и сольют, параллельно ограбив все через "Внешторгсервис". Других целей нет! Развивать нас не будут, а власти "ЛНР" это ширма, симулякр", - констатировал twitter-аккаунт.
Подписчики с ним согласились. Однако многие заверили, что цели Кремля были им понятны практически с самого начала вторжения. "То что "народные республики" это завуалированное прикрытие оккупации Крыма, было очевидно еще в самом начале. Именно с этой целью жители Донбасса, которые вдруг стали "гражданами" двух банановых "республик" и были выбраны Кремлем на роль жертвенных баранов", - отметил один из комментаторов. Другие выразили сомнения, что РФ будет "мурыжить" Донбасс всего несколько лет. Они боятся, что это может растянуться на десятилетия.
Теги: Донбасс, Крым, Российская Федерация, ДНР, ЛНР
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