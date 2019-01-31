На Донбассе развернули работу подразделения медицинской эвакуации

31.01.2019 11:09

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе начинает работу экспериментальное подразделение медицинской эвакуации. Об этом сообщает Корреспондент.

Отмечается, что на базе военно-медицинского учреждения Вооруженных сил Украины уже сформированы первые экипажи, они обеспечены техникой и медицинским оборудованием.

"Совершенствование системы предусматривает соответствие стандартам НАТО и имеет целью создание единого органа управления процессом медицинской эвакуации в боевых условиях", - говорится в сообщении.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что на Донбассе не хватает лекарств, также стремительно сокращаются масштабы гуманитарного финансирования.