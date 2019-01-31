На Донетчине втрое возросло количество взрывов

31.01.2019 08:10

Представители СММ констатировали в период с вечера 28 января по вечер 29 января увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области, сообщает avdeevka.city.

Наблюдатели зафиксировали, среди прочего, около 90 взрывов, по сравнению с предыдущим отчетным периодом (приблизительно 30 взрывов). Большинство нарушений режима прекращения огня произошло в районах к юго-западу от Донецкой фильтровальной станции (ДФС; 15 км к северу от Донецка) и к западу от н. п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка).