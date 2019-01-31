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Архив - Донецкая область

Наемник из РФ с позывным «Гордей» совершил суицид

31.01.2019 16:48
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Наемник из РФ с позывным «Гордей» совершил суицид

После того, как получают увечья, наемники из РФ, воевавшие на временно оккупированные территории Донбасса, становятся не нужны своим «хозяевам». Так, покончил с собой бывший наемник из РФ с позывным «Гордей», оставшийся без ноги.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщает источник, 30 декабря 2018 года российский наемник Гордеев Сергей Владиславович, известный под позывным «Гордей» свел счеты с жизнью.

Известно, что Гордеев родился 20 мая 1984 года в Липецке. После того, как получил тяжелое увечье (остался без ноги) в боях а рядах НВФ на временно оккупированных территориях Донбасса, был отправлен в РФ, долго пытался собирать через соцсети деньги на протез, но оказался никому не нужен. В итоге Гордеев совершил суицид.



Теги: Донбасс, деньги, суицид, инвалид, самоубийство, наемник, соцсети, НВФ, РФ
 
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