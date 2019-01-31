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Архив - Донецкая область

Переселенцы с Донбасса и Крыма: за две недели - минус 170 тысяч

31.01.2019 21:41
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Переселенцы с Донбасса и Крыма: за две недели - минус 170 тысяч

Руководитель Всеукраинской ассоциации переселенцев Руслан Калинин заявил, что с начала года наблюдается резкое уменьшение количества официально зарегистрированных внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), пишет avdeevka.city
По состоянию на 14 января официально зарегистрировано 1 512 303 переселенцев. Об этом говорит сайт Минсоцполитики. По состоянию на 28 января - 1 353 412.
«За две недели минус 170 тыс. Мы ожидаем официальный ответ на наш запрос, с чем это связано. Но, по предварительной информации, происходит заполнение реестров - и выключаются из реестров дубляжи. Я убежден, если реестр переселенцев запуститься в полном рабочем режиме, то цифра станет еще меньше», - пишет Калинин на своей странице в соцсети Фейсбук.



Теги: Донбасс, Крым, реестр, переселенцы
 
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