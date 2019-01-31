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Пургин рассказал, скольким жителям ОРДО отказано в получении «паспортов ДНР»

31.01.2019 16:30
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Пургин рассказал, скольким жителям ОРДО отказано в получении «паспортов ДНР»

Экс-спикер «ДНР» Андрей Пургин заявил, что более, чем 6 тыс. жителям ОРДО было отказано в получении «паспорта ДНР».

Об этом он сообщил в интервью российским СМИ, передает donpress.com.

Пургин уточнил:

«Насколько я знаю, таких людей больше шести тысяч человек… Без объяснения причин жителям республики вдруг отказано в получении паспорта»

Он пожаловался, что также не смог получить «документ» и назвал это «политически мотивированным решением»:

«С моей женой еще смешнее — с нее берут налоги, но в это же время отказывают в паспорте».



Теги: Россия, Донбасс, СМИ, паспорт, отказ, республика, ДНР, Пургин
 
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