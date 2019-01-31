«Тебе здесь еще жить»: Ходаковский ответил угрозами на слова Басурина

31.01.2019 14:32

Экс-командир подразделения НВФ «Восток» Александр Ходаковский с возмущением отреагировал на критику «замкомандующего НМ ДНР» Эдуарда Басурина.

Гневный пост Ходаковский опубликовал на своей странице в соцсети, передает donpress.com.

Ходаковского возмутили слова Басурина о членах НВФ из батальона «Восток». Он пишет:

«Тот трус, который реальной военной работе при нашем дефиците кадровых офицеров в войсках предпочел зачитывание сводок, полез на Восток, который держал оборону на более, чем сорока километрах линии фронта, — и я вынужден отреагировать: ты, думай, прежде чем открывать свой рот — тебе здесь еще жить. А чтобы было понятно, чем вызваны мои слова, приведу текст: «- Всем легко говорить об огрехах, и он — не исключение. Саша часто критикует, но что он сделал, когда возглавлял «Восток»? Он выстроил линию обороны, где они стояли? Я не помню этого.»