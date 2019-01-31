Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

У Суркова поставили Украине ультиматум по Донбассу

31.01.2019 20:59
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
У Суркова поставили Украине ультиматум по Донбассу

Директор центра политической конъюнктуры РФ и близкий к помощнику президента России Владиславу Суркову Алексей Чеснаков заявил, что Донбасс не вернется под контроль Украины, если «ЛДНР» не предоставят политические права в ее составе.

Об этом он заявил в эфире пропагандистской программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», передает donpress.com.

Так, комментируя возможность возвращения ОРДЛО под контроль украинского правительства, Чеснаков отметил:

«Гарантией того, что будет безопасность, является представление у Донбасса того, что он будет иметь свои полностью реализуемые в Украине политические права. Если Украина предоставлять Донбассу эти права не будет, он никогда не будет частью Украины. Никакого украинского флага над Донбассом без выполнения Минских соглашений не будет! Об этом надо забыть».

В свою очередь, ведущий программы отметил:

«То есть, переводя на русский язык, украинского флага над Донбассом не будет никогда».



Теги: Украина, Россия, Донбасс, ультиматум, ДНР, Сурков, Минские соглашения
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх