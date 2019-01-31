У Суркова поставили Украине ультиматум по Донбассу

31.01.2019 20:59

Директор центра политической конъюнктуры РФ и близкий к помощнику президента России Владиславу Суркову Алексей Чеснаков заявил, что Донбасс не вернется под контроль Украины, если «ЛДНР» не предоставят политические права в ее составе.

Об этом он заявил в эфире пропагандистской программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», передает donpress.com.

Так, комментируя возможность возвращения ОРДЛО под контроль украинского правительства, Чеснаков отметил:

«Гарантией того, что будет безопасность, является представление у Донбасса того, что он будет иметь свои полностью реализуемые в Украине политические права. Если Украина предоставлять Донбассу эти права не будет, он никогда не будет частью Украины. Никакого украинского флага над Донбассом без выполнения Минских соглашений не будет! Об этом надо забыть».

В свою очередь, ведущий программы отметил:

«То есть, переводя на русский язык, украинского флага над Донбассом не будет никогда».