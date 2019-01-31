В Амвросиевском районе ОРДО произошло смертельное ДТП

31.01.2019 13:50

На подъезде к поселку Лисичье в неподконтрольном Украине Амвросиевском районе Донецкой области в результате ДТП один человек погиб и четверо получили травмы.

Об этом сообщает «МЧС ДНР», передает donpress.com.

Как стало известно, водитель автомобиля Daewoo Lanos столкнулся с грузовым автомобилем Mercedes, стоявшим у края проезжей части. При этом, двигаясь в попутном направлении, водитель автомобиля Opel Zafira объезжая место ДТП, совершил столкновение с грузовым автомобилем DAF.

В результате ДТП погиб пассажир автомобиля Opel, 1975 года рождения, пострадали водитель и 3 пассажира автомобиля Daewoo.