В «ДНР» хотят «национализировать» компанию «Вода Донбасса»

31.01.2019 14:14

На неподконтрольной украинским властям территории Донецкой области объекты водоснабжения и водоотведения КП «Компания «Вода Донбасса» хотят «национализировать». Об этом местным телеканалам заявил «министр строительства и ЖКХ ДНР» Сергей Наумец, пишут Донецкие новости. На эти заявления уже отреагировали власти Донецкой области.

В «ДНР» утверждают, что якобы «национализация» предприятия водоснабжения – «вынужденная мера». «Если и будем создавать, это будет создано государственное республиканское предприятие. Ни в коем случае частным структурам это не будет передаваться. Это вынужденная мера, мы не планировали перевод этой компании. Но так как киевские власти на протяжении 5 месяцев не выплачивают заработную плату сотрудникам, которые оформлены на украинском предприятии, глава республики принял такое решение», – заявил «министр ЖКХ ДНР».

«Все люди, которые обслуживают это предприятие, проживают на территории нашей республики, и мы должны защищать их, обеспечивать стабильной заработной платой… Если бы компания, как на протяжении предыдущих 4-х лет, выполняла свои обязательства перед сотрудниками, никто бы этого не делал, дальше бы работали. Все сборы с населения идут на счета этой компании», – утверждает Наумец.

Он также заявил, что сейчас в «ДНР» живут и работают на КП «"Компания "Вода Донбасса"» 7 тыс. человек, а сумма задолженности по зарплатам за 5 месяцев якобы составляет около 220 млн руб. (92,4 млн грн по курсу местного банка на 31.01.2019).

На такие заявления отреагировали представители украинских властей в Донецкой области. «Украина возмущена заявлениями о возможном переходе части коммунального предприятия «Вода Донбасса» под контроль оккупационных властей так называемой "ДНР". Расцениваем их как попытку дестабилизировать ситуацию в области», – заявил на своей странице в Facebook глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць.

По его словам, такую четкую позицию Донецкой областной государственной администрации выразил его первый заместитель Евгений Вилинский во время встречи с главой делегации Международного Комитета Красного Креста в Украине Аланом Эшлиманном.

«Я узнал эту информацию из СМИ, и довольно обеспокоен ней, поскольку не понимаю, как можно разделить компанию», – сказал Эшлиманн.

Он отметил, что Красный Крест готов провести аудит компании «Вода Донбасса» для того, чтобы оценить потребности по модернизации системы водоснабжения Донецкой области.

«Донецкая областная государственная администрация, которая является владельцем КП "Вода Донбасса", настаивает на том, чтобы при проведении аудита, а также в дальнейшем при модернизации системы водоснабжения Донбасса, компанию рассматривали как единую по всей территории области (в том числе и на оккупированной ее части)», – заявил Куць.

«Украинская власть по гуманитарным соображениям никогда не рассматривала вопрос водоснабжения как элемент давления на оккупационную власть, поскольку мы прекрасно понимаем, что на "той" территории живут наши граждане. Заявления же оккупантов о «создании республиканского предприятия» расцениваем именно как попытки шантажа Украины и их попытки повысить ставки в переговорном процессе. Безусловно, эти дерзкие незаконные действия должны быть предметом рассмотрения в Минске», – добавил губернатор Донетчины.