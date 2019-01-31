В Донецке рухнула крыша на заводе "Донецкгормаш": соцсети гудят и не исключают большого количества жертв

31.01.2019 21:18

Под тяжестью снега, который с крыш в "ДНР" никто так и не убирает, сложилось одно из производственных помещений завода.

В одном из сепаратистских пабликов пользователи написали, что как раз в этом цехе "республиканцы" запустили якобы сборку собственной линии автобусов под названием "Донбасс", передает "Диалог.UA".

Также известно, что именно на этом заводе в Донецке боевики "ДНР" занимаются ремонтом военной техники, которая ранее прибыла в ОРДО из России. "Власти" боевиков новое ЧП не комментируют, источники сообщают о возможных жертвах обвала. Эту же информацию обсуждают и в соцсетях. Пользователи боятся, что под завалами могут быть люди.