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В Россию "грузом 200" отправились сразу два ликвидированных наемника "Л/ДНР" из Сысерти и Челябинска
В Сети опознали двух российских наемников из Сысерти и Челябинска, орудовавших на украинском Донбассе в составе террористических группировок "Л/ДНР". Полученными сведениями о потерях в рядах гибридной армии РФ поделился офицер ВСУ Анатолий Штефан на своем telegram-канале, передает "Диалог.UA".
Штефану благодаря соцсетям удалось опознать ликвидированного российского наемника Вячеслава Багрия по кличке "Седой". "Мы крепки как скала. Мы солдаты нового поколения. Мы новороссы!" - до сих пор написано у наемника в статусе на странице в запрещенных "Одноклассниках". Однако крепости террористу не хватило. Умер "Седой" 20 декабря прошлого года. По данным близких, смерть наступила в результате болезни. Подробностей пока нет. 43-летний террорист прекрасно известен украинскому "Миротворцу". По данным волонтеров, наемник заявился на Донбасс из Сысерти (Свердловская область, РФ). Он также являлся членом российского "Союза добровольцев Донбасса".
Опознал Штефан еще одного ликвидированного российского наемника - Николая Дорохова из Челябинска 1988 года рождения. О причинах гибели террориста "Л/ДНР" информации пока не удалось получить. Известно, что простился он с жизнью 22 января, а был похоронен в своем родном городе только спустя 3 дня. По всей видимости, его тело везли "грузом 200" из оккупированного Донбасса.
Теги: Россия, Донбасс, груз, ДНР, ЛНР, наемники
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