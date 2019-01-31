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Волкер назвал способ прекращения Россией войны на Донбассе
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер выразил мнение, что представитель ОБСЕ в ТКГ по Донбассу Мартин Сайдик не предлагал альтернативу Минским соглашениям, а только высказал некоторые идеи касательно их воплощения.
Об этом он заявил в интервью телеканалу «Прямой», передает donpress.com.
Так, Волкер уточнил:
«В любом случае, сначала Россия должна принять решение прекратить войну и разрешить введение на Донбасс миротворческой миссии ООН… Насколько я понимаю, речь не идет о замене Минских договоренностей, а о том, как найти пути для их воплощения».
При этом американский дипломат отметил, Минские соглашения важны, так как они установили прекращение огня, отвод тяжелого вооружения, вывод иностранных войск и незаконных вооруженных формирований, а также, восстановление государственной границы между Украиной и Россией. Волкер уточнил:
«Это очень важные пункты. Мы не хотели бы их терять, избавившись от этих сделок. Проблема в том, что они не выполнены. Россия никогда не соблюдала прекращение огня. Не было отвода тяжелого вооружения. Российские войска продолжают находиться на востоке Украины. Россия продолжает финансировать незаконные формирования и предоставлять им вооружение. Они поддерживают существование двух так называемых «республик».
При этом он пояснил, что если Кремль действительно хочет мира и улучшить жизнь людей на Донбассе, то она должна была бы согласиться на проведение миротворческой операции ООН на Донбассе:
«А это означает — выведение российской армии и демонтаж так называемых «республик».
Теги: Россия, США, Донбасс, война, ООН, миротворцы, Волкер, Минские соглашения
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