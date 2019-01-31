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Захарченко был скромнее: соцсети возмущены кортежем Пушилина
Жители неподконтрольного украинскому правительству Донецка в социальных сетях выражают возмущение роскошью кортежа действующего главаря «ДНР» Дениса Пушилина.
Так, дончанин на своей странице в Твиттер пишет:
«Сегодня вечером, впервые увидел кортеж Пушилина! Полицейский Приус с мигалками и за ним четыре бронированных джипа.»
В комментарии к его посту другие пользователи отмечают, что у убитого главаря ОРДО Александра Захарченко кортеж был скромнее, а Пушилин скорее всего, боится повторить судьбу предшественника:
«На мой взгляд, если б он ходил пешком и ездил на маршрутке, его бы никто даже не заметил… Зачем этот пафос… тем более где — в Донецке, где и без того народ злой…»
«У нас при Колыване поболее было и сзади менты замыкали»
«Захарченко с одной машиной охраны ездил, максимум две»
«Просто он знает, как бывает.»
«Очкует, слуга маврода)»
Источник: donpress.com
Теги: Донецк, Донбасс, полиция, роскошь, Пушилин, Захарченко, соцсети
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