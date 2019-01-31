Захарченко был скромнее: соцсети возмущены кортежем Пушилина

31.01.2019 11:31

Жители неподконтрольного украинскому правительству Донецка в социальных сетях выражают возмущение роскошью кортежа действующего главаря «ДНР» Дениса Пушилина.

Так, дончанин на своей странице в Твиттер пишет:

«Сегодня вечером, впервые увидел кортеж Пушилина! Полицейский Приус с мигалками и за ним четыре бронированных джипа.»

В комментарии к его посту другие пользователи отмечают, что у убитого главаря ОРДО Александра Захарченко кортеж был скромнее, а Пушилин скорее всего, боится повторить судьбу предшественника:

«На мой взгляд, если б он ходил пешком и ездил на маршрутке, его бы никто даже не заметил… Зачем этот пафос… тем более где — в Донецке, где и без того народ злой…»

«У нас при Колыване поболее было и сзади менты замыкали»

«Захарченко с одной машиной охраны ездил, максимум две»

«Просто он знает, как бывает.»

«Очкует, слуга маврода)»

Источник: donpress.com