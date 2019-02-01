Боевиков «ДНР» и «ЛНР» уличили в использовании тяжелого вооружения – танков, гаубиц и БМП

01.02.2019 16:58

Боевиков «ДНР», «ЛНР» и российских оккупантов уличили в использовании тяжелого вооружения – танков, гаубиц, БМП, минометов — на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 30 января 2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«29 января БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал 3 неподвижных миномета (2Б11) в н. п. Широкая Балка (34 км к северо-востоку от Донецка); 7 неподвижных самоходных гаубиц (2С1 «Гвоздика», 122 мм) на полигоне вблизи н. п. Терновое (57 км к востоку от Донецка).

30 января БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал 58 танков (пятьдесят пять Т-72 и три Т-64) на полигоне вблизи Тернового; 2 боевые машины пехоты (БМП-1) в н. п. Михайловка (30 км к северо-востоку от Донецка)».

Кроме того, «мини-БПЛА СММ обнаружил 1 неподвижный танк (Т-64) недалеко от н. п. Хорошее (36 км к западу от Луганска), 9 минометов (2Б11), 4 зенитных ракетных комплекса (9К35), 10 самоходных гаубиц (2С1), 3 танка (Т-64) и 6 буксируемых гаубиц (Д-30 «Лягушка», 122 мм) на полигоне возле н. п. Миусинск (62 км к юго-западу от Луганска); и 18 буксируемых гаубиц (восемь 2А36 «Гиацинт-Б», 152 мм, и десять 2А65 «Мста-Б», 152 мм) на территории объекта в н. п. Зеленый Гай (49 км к юго-западу от Луганска)».