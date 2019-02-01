- Россиянин воюет против боевиков "Л/ДНР": боец рассказал, что его привело в ряды ВСУ17:23
- Боевиков «ДНР» и «ЛНР» уличили в использовании тяжелого вооружения – танков, гаубиц и БМП16:58
- Стало известно об огромных потерях среди боевиков "Л/ДНР" – Штефан рассказал об успехах ООС16:19
- Ходаковский объяснил, кто и как организовал «реферндум» на Донбассе. ВИДЕО15:40
- Деньги закончились: ОРДЛО остались без российского ''гумконвоя''15:22
- Наев анонсировал скорое освобождение Донбасса14:41
- В Макеевке «КамАЗ» снес легковушку14:18
- В «ДНР» легковое авто попало под поезд13:56
- Главарь «ДНР» запаниковал из-за обострения на фронте и сделал заявление13:16
- Пушилин анонсировал «более глубокую» интеграцию с Россией12:59
Боевиков «ДНР» и «ЛНР» уличили в использовании тяжелого вооружения – танков, гаубиц и БМП
Боевиков «ДНР», «ЛНР» и российских оккупантов уличили в использовании тяжелого вооружения – танков, гаубиц, БМП, минометов — на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 30 января 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«29 января БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал 3 неподвижных миномета (2Б11) в н. п. Широкая Балка (34 км к северо-востоку от Донецка); 7 неподвижных самоходных гаубиц (2С1 «Гвоздика», 122 мм) на полигоне вблизи н. п. Терновое (57 км к востоку от Донецка).
30 января БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал 58 танков (пятьдесят пять Т-72 и три Т-64) на полигоне вблизи Тернового; 2 боевые машины пехоты (БМП-1) в н. п. Михайловка (30 км к северо-востоку от Донецка)».
Кроме того, «мини-БПЛА СММ обнаружил 1 неподвижный танк (Т-64) недалеко от н. п. Хорошее (36 км к западу от Луганска), 9 минометов (2Б11), 4 зенитных ракетных комплекса (9К35), 10 самоходных гаубиц (2С1), 3 танка (Т-64) и 6 буксируемых гаубиц (Д-30 «Лягушка», 122 мм) на полигоне возле н. п. Миусинск (62 км к юго-западу от Луганска); и 18 буксируемых гаубиц (восемь 2А36 «Гиацинт-Б», 152 мм, и десять 2А65 «Мста-Б», 152 мм) на территории объекта в н. п. Зеленый Гай (49 км к юго-западу от Луганска)».
Теги: Донбасс, ОБСЕ, вооружение, ДНР, ЛНР, боевики, бронетехника, военная техника
- ОБСЕ сообщила о новых размещениях танков боевиков у Донецка
- Кремль пригнал на Донбасс "Былину": ОБСЕ обнаружила у "Л/ДНР" экспериментальное оружие России
- Боевики «ЛДНР» стягивают тяжелое вооружение – танки, БТРы, минометы и гаубицы
- Боевики «ДНР» и «ЛНР» наращивают тяжелое вооружение – танки, минометы и БМП
- Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали передвижение танков боевиков под Луганском
- ОБСЕ обнаружила танки и Грады сепаратистов
- Россиянин воюет против боевиков "Л/ДНР": боец рассказал, что его привело в ряды ВСУ17:23
- Боевиков «ДНР» и «ЛНР» уличили в использовании тяжелого вооружения – танков, гаубиц и БМП16:58
- Стало известно об огромных потерях среди боевиков "Л/ДНР" – Штефан рассказал об успехах ООС16:19
- Ходаковский объяснил, кто и как организовал «реферндум» на Донбассе. ВИДЕО15:40
- Деньги закончились: ОРДЛО остались без российского ''гумконвоя''15:22
- Наев анонсировал скорое освобождение Донбасса14:41
- В Макеевке «КамАЗ» снес легковушку14:18
- В «ДНР» легковое авто попало под поезд13:56
- Главарь «ДНР» запаниковал из-за обострения на фронте и сделал заявление13:16
- Пушилин анонсировал «более глубокую» интеграцию с Россией12:59
- Выборы-2019: кто из «тройки лидеров» заинтересован в установлении мира в Украине17:39
- Россиянин воюет против боевиков "Л/ДНР": боец рассказал, что его привело в ряды ВСУ17:23
- Боевиков «ДНР» и «ЛНР» уличили в использовании тяжелого вооружения – танков, гаубиц и БМП16:58
- Скоро операторы мобильной связи подарят новую услугу16:37
- Стало известно об огромных потерях среди боевиков "Л/ДНР" – Штефан рассказал об успехах ООС16:19
- Неожиданные фамилии: астролог о результатах выборов в Украине16:01
- Ходаковский объяснил, кто и как организовал «реферндум» на Донбассе. ВИДЕО15:40
- Деньги закончились: ОРДЛО остались без российского ''гумконвоя''15:22
- Украину ждет самый опасный сценарий войны с РФ: дипломат рассказал о тревожной информации14:59
- В Сиднее запустили 5G-безлимит14:50
- Лузеры февраля: названы знаки Зодиака, которых ждет катастрофа20:42
- Живу и работаю в Донецке несколько лет. Если завтра вернемся в Украину – что будет с моим стажем?14:52
- Самые умные Знаки Зодиака22:35
- Убывающая луна до 4 февраля: что нужно успеть сделать21:10
- Названы проблемы с ушами, которые могут «говорить» о смертельном заболевании20:00
- Какой ты демон по знаку Зодиака: каких монстров скрывает каждый из нас19:00
- Бодрит лучше кофе: Медики рассказали, как ходьба влияет на организм16:30
- Врачи рассказали, кому нельзя есть квашеную капусту14:54
- Эксперты: Украинцев пичкают опасными продуктами-подделками11:20
- В жизни изменится многое, если каждый день читать эту молитву10:00
- Какой ты демон по знаку Зодиака: каких монстров скрывает каждый из нас
- ВСУ подорвали "КамАЗ" с российскими военными на Донбассе: сдетонировал боекомплект - у россиян много убитых
- На оккупированном Донбассе местные жители в упор расстреляли российского военного, открывшего огонь по мирным
- Боевики "ДНР" заявили о захвате украинской части КП "Вода Донбасса"
- Когда миротворцы ООН начнут "рвать" боевиков на Донбассе
- "Мы ширма для Крымнаша, нас РФ помурыжит еще пару лет и сольет", - сепаратисты Донбасса "прозрели"
- Жительница Донецка: "Нас уже лишили аэропорта, а к лету не будет трамваев и троллейбусов, на Донецк больно смотреть"
- Ситуация на КПВВ «ДНР»: со стороны Курахово — опять бизнес, под Горловкой большая пешая очередь
- Пушилин новым указом обрек Донбасс на голод
- ВСУ на Донбассе одним выстрелом мощнейшего ПТРК "Стугна-П" испепелили бронетранспортер боевиков