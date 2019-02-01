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Члены НВФ опубликовали видео «допроса» пленного десантника ВСУ. ВИДЕО
01.02.2019 21:15
Так называемая «народная милиция ДНР» опубликовала в сети видео допроса взятого в плен украинского военнослужащего 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Николая Гриненко.
Соответствующее видео было распространено на канале «НМ ДНР» в Ютубе, передает donpress.com.
Напомним, 23 января около 04:00 в районе выполнения боевой задачи на одном из наблюдательных постов в районе населенного пункта Павлополь Донецкой области пропал военнослужащий разведывательного взвода одного из подразделений бригады. Позже подтвердилось, что он попал в плен к членам НВФ.
Теги: Донбасс, милиция, разведка, допрос, пленник, ДНР, десантники, ВСУ, НВФ
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