Члены НВФ опубликовали видео «допроса» пленного десантника ВСУ. ВИДЕО

01.02.2019 21:15

Так называемая «народная милиция ДНР» опубликовала в сети видео допроса взятого в плен украинского военнослужащего 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Николая Гриненко.

Соответствующее видео было распространено на канале «НМ ДНР» в Ютубе, передает donpress.com.

Напомним, 23 января около 04:00 в районе выполнения боевой задачи на одном из наблюдательных постов в районе населенного пункта Павлополь Донецкой области пропал военнослужащий разведывательного взвода одного из подразделений бригады. Позже подтвердилось, что он попал в плен к членам НВФ.