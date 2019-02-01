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Члены НВФ ударили из запрещенного оружия: ранен боец ВСУ
За минувшие сутки на Донбассе подразделения НВФ шесть раз обстреляли позиции ВСУ, в том числе и из запрещенного вооружения, в результате чего ранен украинский военный.
Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
Так, в полосе действий оперативно-тактической группировки «Восток» члены НВФ из минометов калибра 82 мм, БМП-2, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов вели огонь в районе поселка Пески.
В то же время, в полосе действий оперативно-тактической группировки «Север» враг из минометов калибра 82 мм и гранатометов обстрелял позиции ВСУ в районе Кряковки. Автоматические гранатометы и крупнокалиберные пулеметы противник применил в районе Крымского. Из гранатометов различных систем и стрелкового оружия российские наемники вели огонь в районе хутора Вольный. Также, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия велся огонь в районе Станицы Луганской.
По данным украинской разведки за сутки один член НВФ уничтожен, двое получили ранения.
Теги: Донбасс, разведка, потери, ВСУ, обстрелы, НВФ, ООС
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