Денисова пообещала в феврале передачу украинцев с ОРДЛО

01.02.2019 09:39

В первую неделю февраля произойдет передача граждан Украины с неподконтрольных Украине территорий Донбасса, которые были задержаны до начала военного конфликта.

Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова, передает donpress.com.

По ее словам, Денисова провела встречу с координатором СММ ОБСЕ в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы, послом Тони Фришем. Она отметила, что они обсудили вопросы относительно работы гуманитарной подгруппы ТКГ по обеспечению освобождения и обмена заложников и лиц, незаконно удерживаемых на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей, в рамках Минских договоренностей. Денисова отметила:

«Мы с господином Фришем отметили, что готовы к обмену в любом формате и пытаемся это сделать. Рассмотрели также вопрос о передаче граждан Украины, которые были задержаны до конфликта. Очередная передача состоится уже в первую неделю февраля».