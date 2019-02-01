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Архив - Донецкая область

«ДНР» и «ЛНР» объединят железные дороги

01.02.2019 18:22
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«ДНР» и «ЛНР» объединят железные дороги

Группировки «ДНР» и «ЛНР» приняли решение о слиянии двух подконтрольных им региональных железнодорожных компаний. Об этом сообщил глава «ДНР» Денис Пушилин в одном из интервью, пишут Новости Донбасса.
Он пояснил, что будет создана единая железнодорожная компания. Других подробностей Пушилин не сообщил.
Он также отметил, что параллельно с «ЛНР» идет совместная работа по ликвидации «таможенных постов». По словам Пушилина, это «постепенный, пошаговый процесс», который включает заключение соглашений и синхронизацию так называемого законодательства.
«Также принимаются соответствующие нормативные акты, которые должны уравнять ситуацию с бизнесом и предпринимателями. На момент снятия таможенных постов они должны быть в равных условиях», — подчеркнул он.
Когда именно «таможня» между отдельными районами Донбасса будет ликвидирована, Пушилин не сообщил.



Теги: Донбасс, железная дорога, объединение, ДНР, ЛНР
 
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