Глава «ДНР» признал, что работникам «Стирола» задолжали зарплату

01.02.2019 12:43

Перед работниками химического предприятия «Стирол» в Горловке существует задолженность по зарплате.

Об этом в интервью ДАН заявил глава группировки «ДНР» Денис Пушилин, передают novosti.dn.ua.

«Мы знаем, что на предприятии образовалась задолженность по зарплате», — сказал он.

По словам Пушилина, сейчас этот вопрос решается «правительством ДНР», и в ближайшее время деньги работникам будут выплачены.

Также у него спросили, почему «Стирол» не был запущен в 2018 году, как это анонсировалось. Пушилин объяснил это военными действиями и «большой вероятностью возникновения техногенной катастрофы в случае обстрела или террористического акта», вследствие чего возможна утечка аммиака в больших объемах.

По словам Пушилина, есть и ряд других сложностей: существуют проблемы с поставкой необходимого объема газа, отсутствует надежная схема электроснабжения сверхкатегорийного производства.

«До войны схема электроснабжения Горловки предусматривала 18 питающих линий напряжением 110 кВ, восемь из которых были заведены конкретно на "Стирол". На данный момент электроснабжение Горловки осуществляется по трем высоковольтным линиям в 110 кВ, и всего две линии ведутся на химзавод», — пояснил он.

Пушилин также заявил, что для обеспечения сохранности основных фондов «Стирола» реализовывается перевод завода «в режим простоя с оптимизацией персонала до уровня, необходимого для поддержания в работоспособном состоянии технологического оборудования.

Как именно проходит оптимизация персонала, он не уточнил.

Оптимизация персонала предприятия означает сокращение затрат на содержание работников. Оптимизация может происходить как путем уменьшения количества персонала, так и с помощью снижения уровня его доходов.

«Стирол» принадлежит компании Ostchem украинского миллиардера Дмитрия Фирташа. После начала боевых действий в компании заявили о потере контроля над предприятием.