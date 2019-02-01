Главная / Новости / Донецкая область / Ходаковский объяснил, кто и как организовал «реферндум» на Донбассе. ВИДЕО
Последние новости раздела
- Ходаковский объяснил, кто и как организовал «реферндум» на Донбассе. ВИДЕО15:40
- Деньги закончились: ОРДЛО остались без российского ''гумконвоя''15:22
- Наев анонсировал скорое освобождение Донбасса14:41
- В Макеевке «КамАЗ» снес легковушку14:18
- В «ДНР» легковое авто попало под поезд13:56
- Главарь «ДНР» запаниковал из-за обострения на фронте и сделал заявление13:16
- Пушилин анонсировал «более глубокую» интеграцию с Россией12:59
- Глава «ДНР» признал, что работникам «Стирола» задолжали зарплату12:43
- Пушилин назвал тяжелой обстановку на линии разграничения12:20
- Члены НВФ ударили из запрещенного оружия: ранен боец ВСУ11:41
Ходаковский объяснил, кто и как организовал «реферндум» на Донбассе. ВИДЕО
01.02.2019 15:40
Экс-командир подразделения НВФ «ДНР» батальона «Восток» Александр Ходаковский рассказал детали организации «референдума» за создание «ДНР» в 2014 году.
Подробности создания «республики» он сообщил на своем канале в Ютуб, передает donpress.com.
По словам Ходаковского, лично он не принимал участия в непосредственной организации «референдума», для этого были специальные люди. Он сообщил, что тогда полной уверенности в том, что «референдум» пройдет так, «как нужно» у главарей ОРДО не было, в связи с чем, во избежание «сюрпризов и казусов» один из «отцов ДНР» Александр Бородай пригласил из Горловки «военное подразделение», которое помогло взять под контроль «ЦИК».
Теги: Донбасс, ЦИК, организация, референдум, ДНР, батальон "Восток", Ходаковский, НВФ
Читайте также:
- Безлер рассказал о совместных военных операциях с Ходаковским
- «Тебе здесь еще жить»: Ходаковский ответил угрозами на слова Басурина
- Ходаковский прокомментировал новое "донбасское перемирие"
- Пауки в банке: в "ДНР" плетут интриги и ведут подковерные игры
- Битва за "трон" в "ДНР": Ходаковский против Захарченко
- В "ДНР" растет протест против поголовного принуждения вступать в "Донецкую республику"
- Стало известно об огромных потерях среди боевиков "Л/ДНР" – Штефан рассказал об успехах ООС16:19
- Ходаковский объяснил, кто и как организовал «реферндум» на Донбассе. ВИДЕО15:40
- Деньги закончились: ОРДЛО остались без российского ''гумконвоя''15:22
- Наев анонсировал скорое освобождение Донбасса14:41
- В Макеевке «КамАЗ» снес легковушку14:18
- В «ДНР» легковое авто попало под поезд13:56
- Главарь «ДНР» запаниковал из-за обострения на фронте и сделал заявление13:16
- Пушилин анонсировал «более глубокую» интеграцию с Россией12:59
- Глава «ДНР» признал, что работникам «Стирола» задолжали зарплату12:43
- Пушилин назвал тяжелой обстановку на линии разграничения12:20
- Стало известно об огромных потерях среди боевиков "Л/ДНР" – Штефан рассказал об успехах ООС16:19
- Неожиданные фамилии: астролог о результатах выборов в Украине16:01
- Ходаковский объяснил, кто и как организовал «реферндум» на Донбассе. ВИДЕО15:40
- Деньги закончились: ОРДЛО остались без российского ''гумконвоя''15:22
- Украину ждет самый опасный сценарий войны с РФ: дипломат рассказал о тревожной информации14:59
- В Сиднее запустили 5G-безлимит14:50
- Наев анонсировал скорое освобождение Донбасса14:41
- Яркий и позитивный февраль14:27
- В Макеевке «КамАЗ» снес легковушку14:18
- В «ДНР» легковое авто попало под поезд13:56
- Лузеры февраля: названы знаки Зодиака, которых ждет катастрофа20:42
- Живу и работаю в Донецке несколько лет. Если завтра вернемся в Украину – что будет с моим стажем?14:52
- Самые умные Знаки Зодиака22:35
- Убывающая луна до 4 февраля: что нужно успеть сделать21:10
- Названы проблемы с ушами, которые могут «говорить» о смертельном заболевании20:00
- Какой ты демон по знаку Зодиака: каких монстров скрывает каждый из нас19:00
- Бодрит лучше кофе: Медики рассказали, как ходьба влияет на организм16:30
- Врачи рассказали, кому нельзя есть квашеную капусту14:54
- Эксперты: Украинцев пичкают опасными продуктами-подделками11:20
- В жизни изменится многое, если каждый день читать эту молитву10:00
- Какой ты демон по знаку Зодиака: каких монстров скрывает каждый из нас
- ВСУ подорвали "КамАЗ" с российскими военными на Донбассе: сдетонировал боекомплект - у россиян много убитых
- На оккупированном Донбассе местные жители в упор расстреляли российского военного, открывшего огонь по мирным
- Боевики "ДНР" заявили о захвате украинской части КП "Вода Донбасса"
- Когда миротворцы ООН начнут "рвать" боевиков на Донбассе
- "Мы ширма для Крымнаша, нас РФ помурыжит еще пару лет и сольет", - сепаратисты Донбасса "прозрели"
- Жительница Донецка: "Нас уже лишили аэропорта, а к лету не будет трамваев и троллейбусов, на Донецк больно смотреть"
- Ситуация на КПВВ «ДНР»: со стороны Курахово — опять бизнес, под Горловкой большая пешая очередь
- Пушилин новым указом обрек Донбасс на голод
- ВСУ на Донбассе одним выстрелом мощнейшего ПТРК "Стугна-П" испепелили бронетранспортер боевиков