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Ходаковский объяснил, кто и как организовал «реферндум» на Донбассе. ВИДЕО

01.02.2019 15:40
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Ходаковский объяснил, кто и как организовал «реферндум» на Донбассе. ВИДЕО

Экс-командир подразделения НВФ «ДНР» батальона «Восток» Александр Ходаковский рассказал детали организации «референдума» за создание «ДНР» в 2014 году.

Подробности создания «республики» он сообщил на своем канале в Ютуб, передает donpress.com.

По словам Ходаковского, лично он не принимал участия в непосредственной организации «референдума», для этого были специальные люди. Он сообщил, что тогда полной уверенности в том, что «референдум» пройдет так, «как нужно» у главарей ОРДО не было, в связи с чем, во избежание «сюрпризов и казусов» один из «отцов ДНР» Александр Бородай пригласил из Горловки «военное подразделение», которое помогло взять под контроль «ЦИК».



Теги: Донбасс, ЦИК, организация, референдум, ДНР, батальон "Восток", Ходаковский, НВФ
 
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