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Ходаковский раскрыл ошеломляющую информацию о бизнесе в "ДНР": Янукович в эпицентре всех событий
Похоже, что в террористической организации "Донецкая Народная Республика" снова взяла верх банальная жадность любителей "рус*кого мира", которые уже не знают как еще больше наворовать из многострадального Донбасса, а точнее его оккупированных территорий. Александр Ходаковский, который является бывшим "секретарем" так называемого "совета безопасности "ДНР"", заявил, что на оккупированной части Донецкой области отмечается процесс передела предприятий между несколькими центрами влияния, передает "Диалог.UA".
Одиозный экс-боевик подчеркнул, что подобный процесс начал происходить аккурат после недовыборов главаря сепаратистов "ДНР" в ноябре прошлого года, а также назначения "премьер-министра" этой квазиреспублики Александра Ананченко. Он уверяет, что некоторые из предприятий и впрямь передали компании "Внешторгсервис", а ею по факту руководит сбежавший в страну-агрессор эксцентричный украинский олигарх Сергей Курченко. Сепаратист добавил, что также некоторые из активов были переданы людям, которые работают на сына беглого президента Украины Виктора Януковича. Террорист уведомил, что Янукович значительно усилил свое влияние на территориях, контролируемых кремлевскими боевиками-марионетками из "Донецкой Народной Республики", а люди Александра Януковича управляли и продолжают вести управление Старобешевской ТЭС.
Теги: Донбасс, бизнес, ДНР, Янукович, Ходаковский
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