"Киевстар" закрывает связь с российскими номерами на оккупированных территориях Крыма и Донбасса

01.02.2019 07:52

Условия жизни на временно неподконтрольной территории ухудшаются. Оператор мобильной связи "Киевстар" обрывает связь с номерами из Донецка и Луганска.

На неподконтрольной территории Украины компания "Киевстар" оборвала связь с номерами, которые были выделены Россией местным операторам, передает "Диалог.UA".

Пресс-служба "Киевстар" отмечает, что этому предшествовало прекращение 9 января обмена международным трафиком с отдельными номерными ресурсами. Перечень всех кодов указан на сайте оператора. Он утверждает, что такая реакция была вызвана тем, что данные номера неоднократно использовались с нарушениями международного права.

В Донецке существует такой мобильный оператор как "Феникс", а в Луганске "Лугаком". Они функционируют на базах украинских операторов, которые покинули неподконтрольную территорию в связи с военным конфликтом и невозможными условиями полноценного функционирования.

Это не единственный случай подобных ограничений, они также распространились на коды, которыми пользуются на территории Грузии в непризнанной Абхазии и Цхинвальского региона.