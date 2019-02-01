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Архив - Донецкая область

"Киевстар" закрывает связь с российскими номерами на оккупированных территориях Крыма и Донбасса

01.02.2019 07:52
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"Киевстар" закрывает связь с российскими номерами на оккупированных территориях Крыма и Донбасса

Условия жизни на временно неподконтрольной территории ухудшаются. Оператор мобильной связи "Киевстар" обрывает связь с номерами из Донецка и Луганска.

На неподконтрольной территории Украины компания "Киевстар" оборвала связь с номерами, которые были выделены Россией местным операторам, передает "Диалог.UA".

Пресс-служба "Киевстар" отмечает, что этому предшествовало прекращение 9 января обмена международным трафиком с отдельными номерными ресурсами. Перечень всех кодов указан на сайте оператора. Он утверждает, что такая реакция была вызвана тем, что данные номера неоднократно использовались с нарушениями международного права.

В Донецке существует такой мобильный оператор как "Феникс", а в Луганске "Лугаком". Они функционируют на базах украинских операторов, которые покинули неподконтрольную территорию в связи с военным конфликтом и невозможными условиями полноценного функционирования.

Это не единственный случай подобных ограничений, они также распространились на коды, которыми пользуются на территории Грузии в непризнанной Абхазии и Цхинвальского региона.



Теги: Россия, Донецк, Донбасс, Луганск, трафик, связь, мобильный оператор, мобильная связь
 
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