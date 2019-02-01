Останется в разрушенном состоянии: Пушилин объяснил, что будет с «Саур-Могилой»

01.02.2019 18:56

Разрушенный в ходе боевых действий мемориальный комплекс «Саур-Могила» может остаться в нынешнем состоянии. Об этом заявил главарь «ДНР» Денис Пушилин, пишет ДонПресс.

Так, отвечая на вопрос о планах восстановления комплекса, он отметил:

«Необходимо четкое понимание, как будет выглядеть сооружение. На этот счет есть ряд мнений: возведение нового мемориального комплекса взамен разрушенного, консервация разрушенных конструкций в назидание потомкам и строительство новой стелы рядом с разрушенной».

Поэтому Пушилин заявил, что склоняется к варианту частичной консервации мемориального комплекса. Он уточнил:

«Всех гостей, приезжающих в Республику и посещающих Саур-Могилу, увиденное впечатляет. Поэтому полностью восстановленный комплекс не сможет передать дух войны, который переживала легендарная высота летом 2014 года».