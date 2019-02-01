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Пушилин анонсировал «более глубокую» интеграцию с Россией
01.02.2019 12:59
Главарь «ДНР» Денис Пушилин заявил, что «интеграция с Российской Федерацией способствует развитию промышленного потенциала Донбасса».
Об этом он сообщил в интервью подконтрольным ОРДО СМИ, передает donpress.com.
Пушилин отметил:
«Донбасс — промышленный регион, поэтому логично, что угледобыча, металлургия, машиностроение, химическая отрасль будут в приоритете. В этом плане мы рассчитываем на более глубокие интеграционные процессы Донбасса с Россией», — отметил глава государства.
По его словам, в этой связи на текущий год запланировано расширение географии сотрудничества Русского центра с российскими регионами. Кроме того, он сообщил о планах «создания бизнес-площадок для усиления экономического партнерства ДНР с РФ».
Теги: экономика, Россия, Донбасс, СМИ, промышленность, интеграция, ДНР, Пушилин
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