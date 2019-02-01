Пушилин назвал тяжелой обстановку на линии разграничения

01.02.2019 12:20

На сегодняшний день ситуация на линии разграничения сторон в Донбассе сохраняется тяжелой.

Об этом заявил главарь «ДНР» Денис Пушилин, передает donpress.com.

Так, главарь ОРДО уточнил:

«Можно сказать, что обстановка на фронте тяжелая. Провокации со стороны украинских силовиков происходят практически каждый день. Предпосылки к обострению есть всегда».

По его словам, члены НВФ готовы к любому развитию событий. Он сообщил, что на прошлой неделе в ОРДО прошли учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций, в которых приняли участие сотрудники «МЧС, МВД, министерства транспорта, министерства здравоохранения». Пушилин подчеркнул:

«По итогам учений можно поставить оценку „хорошо“. Были выявлены недочеты, работа по их устранению уже проводится».