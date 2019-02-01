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Пушилин назвал тяжелой обстановку на линии разграничения
01.02.2019 12:20
На сегодняшний день ситуация на линии разграничения сторон в Донбассе сохраняется тяжелой.
Об этом заявил главарь «ДНР» Денис Пушилин, передает donpress.com.
Так, главарь ОРДО уточнил:
«Можно сказать, что обстановка на фронте тяжелая. Провокации со стороны украинских силовиков происходят практически каждый день. Предпосылки к обострению есть всегда».
По его словам, члены НВФ готовы к любому развитию событий. Он сообщил, что на прошлой неделе в ОРДО прошли учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций, в которых приняли участие сотрудники «МЧС, МВД, министерства транспорта, министерства здравоохранения». Пушилин подчеркнул:
«По итогам учений можно поставить оценку „хорошо“. Были выявлены недочеты, работа по их устранению уже проводится».
Теги: Донбасс, МЧС, учения, ДНР, Пушилин, фронт, НВФ, провокации
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