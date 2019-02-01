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Сладкая жизнь в оккупации: появились фото и детали биографии жены главаря ДНР
01.02.2019 10:41
Супруга главаря боевиков Дениса Пушилина, Ирина, довольно часто появляется на публике.
В подробностях о "первой леди" так называемой "ДНР" рассказали местные СМИ, передает apostrophe.ua.
Так, известно, что она родилась в 1985 году. На ее страницах в соцсетях родным городом значится Макеевка. Именно оттуда же родом и сам Пушилин. Сообщается, что в свое время она закончила торговый институт в Донецке, работала бухгалтером в компании "Сладкая жизнь". Именно на этом предприятии она познакомилась с будущим супругом. В браке они уже 10 лет. У них есть дочь.
Теги: Донецк, Донбасс, жена, СМИ, оккупация, ДНР, боевики, Пушилин, соцсети
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