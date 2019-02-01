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В центре Горловки на пожилую женщину упала сосулька: пострадавшая в реанимации

01.02.2019 10:59
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В центре Горловки на пожилую женщину упала сосулька: пострадавшая в реанимации

В неподконтрольной Украине Горловке Донецкой области огромная наледь слетела с крыши и ее часть упала на пожилую женщину, выходившую из подъезда.

Об этом сообщают местные жители в соцсети, передает donpress.com.

Так, горовчанин отмечает:

«В соседнем доме бабулька выходила из подъезда… оборвало сосульку с крыши (наледь громадную). Вызвали скорую, бабулька в реанимации (((очень тяжелая (((Через полчаса приехали службы с вышкой и быстренько все сосульки сбили… Вам не противно? Мне очень даже (((«



Теги: Донбасс, Донецкая область, Горловка, реанимация, крыша, бабушка, сосулька, подъезд
 
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