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В Макеевке «КамАЗ» снес легковушку
01.02.2019 14:18
В непдконтрольной Украине Макеевке Донецкой области, в районе остановки «Гараж» произошло серьезное ДТП. Там «КамАЗ» на всей скорости снес «ВАЗ-2113».
По информации очевидцев, никто не пострадал, передает donpress.com.
Свидетели ДТП отмечают:
«Ехал по работе утром, загорелся красный. Смотрю, а у „четырнадцатой“ переда нет. Включил телефон и снял как жестко машину покалечили»
Кроме того, еще одна местная жительница сообщает:
«Я точно знаю, это кум с другом попали в ДТП».
При этом она призвала очевидцев сообщить госномера виновника ДТП, который скрылся с места происшествия.
Теги: Донбасс, Донецкая область, Макеевка, авария, КамАЗ, ДТП, ВАЗ, соцсети
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