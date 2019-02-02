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Экс-депутат РФ озвучил истинную цель Путина в Украине: «Донбасс не нужен»
Один из российских оппозиционеров озвучил истинную цель президента РФ Владимира Путина в Украине
Об этом сообщил бывший депутат российской Государственной Думы Илья Пономарев.
«Я думаю, что вопрос вовсе не в Донбассе. Донбасс Путину не нужен. Там было и так очень много проблем в России с реформой угольной отрасли, чтобы хоть кто-нибудь из российских лидеров хотел бы брать на себя головную боль и интегрировать Донбасс в состав России. Донбасс нужен для того, чтобы влиять на внутреннюю ситуацию в Украине, и для того, чтобы было чем торговаться за Крым», — отметил он.
Более того, утверждает Пономарев, Путин готов уже пойти «на крайние меры».
«То есть, у Путина, может быть, даже и согласился бы на то, чтобы тем или иным образом Украине дать каких-то денег для того, чтобы она забыла о Крыме, и тогда можно и про Донбасс, и про все остальное, и так далее, потому что деньги у России есть», — подчеркнул он.
Источник : https://politeka.net
Теги: Украина, Донбасс, депутат, Путин
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