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Эксперты назвали причины смертей на КПВВ
За январь текущего года на КПВВ увеличилось количество смертей гражданских лиц. Эксперты рассказали об основных причинах смертей на КПВВ. Об этом сообщает материал проекта "Радио Свобода" "Донбасс. Реалии".
По словам заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Георгия Туки, основной причиной смертей являются особые порядки пропуска жителей оккупированных территорий со стороны боевиков "ЛДНР", которая отражается на здоровье граждан, ведь большинство умерших - это пожилые люди.
"Это, в основном, последствия сердечно-сосудистых заболеваний. Люди преклонного возраста не выдерживают нагрузок, стоя в бесконечных очередях при пересечении линии разграничения. К сожалению, такие негативные случаи бывают. Я знаю точно, что Украина, со своей стороны, сделала всё, чтобы упростить переход. Чтобы он проходил в человеческих условиях. Подавляющие число жителей оккупированных территорий жалуются на то, что создаются искусственные барьеры с противоположной стороны. Там процветает вымогательство. Искусственно собирается большая очередь, а потом всех этих людей в какой-то момент без досмотра пропускают. И большая масса людей оказывается между двумя КПВВ", – говорит Тука.
При этом чиновник отмечает, что договорится даже с помощью ОБСЕ и Красного Креста с группировками "ЛДНР" не удаётся, из-за чего страдает мирное население.
Очереди на блокпостах одной из причин смертей гражданского населения считает и волонтёр, координатор гуманитарной миссии "Пролиска" Евгений Каплин. Наиболее проблемный КПВВ, по его словам – это Станица Луганская, так как в Луганской области нет автомобильного перехода. Люди вынуждены часами переходить с неподконтрольной на подконтрольную территорию, и не все люди физически выдерживают такие испытания.
Помимо очередей и плохо оборудованных блокпостов, еще одной причиной смертей является труднодоступность посёлков вдоль линии разграничения. А третья причина – мины, говорит Каплин.
"Тяжёлая гуманитарная ситуация в изолированных посёлках. Посадки заминированы, и люди не могут там нарубить себе дров. В большинстве посёлков преимущественно проживают пожилые люди и маломобильные люди. Иногда люди вынуждены зимовать в разбитом и неотапливаемом жилье. Порядка 40 посёлков вдоль линии соприкосновения были не проездными. Были случаи, когда люди по две недели были без доступа к магазинам, банкам и аптекам. В Опытном умерла женщина из-за того, что к ней не смогла доехать скорая помощь", - рассказал координатор "Пролиски".
Из-за минной опасности посёлков вдоль линии разграничения ко многим людям не могут приехать медики, и люди иногда умирают, не получив врачебной помощи.
Источник : https://tribun.com
Теги: Донбасс, причины, смерть, эксперт, КПВВ
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