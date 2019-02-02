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’’Это все бандеры и ДРГ!’’ В Донецке пожаловались, что город превратили в ’’российский Мухосранск’’

02.02.2019 13:40
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’’Это все бандеры и ДРГ!’’ В Донецке пожаловались, что город превратили в ’’российский Мухосранск’’

Во временно оккупированном Донецке местные жители отмечают большие проблемы с благоустройством.

Так, на главной улице города коммунальщики не вывозят огромные грязные кучи снега, пишет в Twitter Donetsk2019. 

"Не помню такого, даже за последние пять лет", - пишет пользователь.

"Сколько жил в Донецке, никогда такого не видел. Город оказался в руках у тех, кто ненавидит и презирает его жителей", - согласился блогер из Донецка Денис Казанский.

В комментариях говорят, что благодаря действиям российских оккупантов и их пособников, некогда цветущий город превращается в очередной "Мухосранск" из РФ.

Источник : https://antikor.com 



Теги: Донецк, Донбасс, город
 
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