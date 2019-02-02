"Охота на кабанчика": военный эксперт рассказал о новой тактике боевиков и ВСУ на Донбассе

02.02.2019 10:58

Противник и украинские военные начали активно устраивать засады друг против друга, сообщает Тымчук.

Украинские военные из состава операции Объединенных сил и противостоящие им боевики т.наз. "Л/ДНР" и российские военные на Донбассе перешли к использованию новой тактики боевых действий.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, в последнее время у обеих сторон широкое распространение получила практика так называемой "охоты на кабанчика" – устройство силами мобильной огневой группы (ДРГ) засады на участке, где просматриваются ближайшие к линии фронта коммуникации противника.

Источник : https://www.segodnya.ua