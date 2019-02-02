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Приходько пообещал горловчанам жилье из «маневренного фонда»
02.02.2019 19:21
В неподконтрольной украинскому правительству Горловке Донецкой области тридцать две семьи, лишившиеся жилья в ходе боевых действий, получат ключи от квартир из «маневренного фонда». Об этом завил так называемый «глава городской администрации» Иван Приходько.
«Мэр неподконтрольного Украине города уточнил:
«Мы планируем в текущем году заселить 32 квартиры из маневренного фонда по указу Главы ДНР Дениса Пушилина. В квартиры будут заселены семьи, чье жилье пострадало в ходе боевых действий».
Источник : https://donpress.com
Теги: Донбасс, квартиры, мэр, жилье
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