Пушилин прокомментировал возможность скорого объединения «ЛНР» с «ДНР»

02.02.2019 07:15

Главарь «ДНР» Денис Пушилин заявил, на данный момент рано говорить о ликвидации «границ» «ЛНР». Об этом он заявил в интервью подконтрольным ОРДО СМИ.

В частности, Пушилин отметил: