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За сутки на Донбассе не пострадал ни один украинский военный
По данным разведки, 1 февраля два оккупанта уничтожены, два ранены.
В районе операции Объединенных сил на Донбассе 1 февраля российские оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня, в том числе дважды из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.
В результате обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.
В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций наших защитников велись в районе поселка Павлополь и Красногоровки.
В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" подверглись обстрелам окрестности хутора Вольный и населенного пункта Крымское.
Украинские подразделения подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.
По данным разведки, 1 февраля двое оккупантов уничтожены, двое получили ранения.
В течение текущих суток враг огонь не открывал.
Источник: https://www.rbc.ua
Теги: Украина, Донбасс, война
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